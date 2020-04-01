РИАМО - 1 апр. В РФ намерены обязать россиян вести дневник на портале госуслуг во время самоизоляции, передает «Интерфакс».

Пока это коснется только тех, кто прибыл из-за границы и должен находиться на самоизоляции две недели. Они обязаны будут писать в журнале о своем самочувствии, а также подтверждать, что остаются дома. Это будет одна из мер по борьбе с распространением инфекции и по исключению новых случаев завозного коронавируса.

«Для этого мы принимаем меры предосторожности при возвращении наших граждан из-за рубежа», - отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом были даны соответствующие поручения.

На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 858 тысячи случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 42 тысяч заболевших, выздоровели более 178 тысяч пациентов. В России зафиксировано 2777 случаев заражения.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

Хотим узнать ваше мнение Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом? 31% Да, я очень сильно переживаю 31% Нет, я соблюдаю все меры предосторожности 31% Стало немного тревожнее 31% Я спокоен, пока это не коснулось моих близких 31% Мне все равно Результаты

- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.