Домашняя самоизоляция в связи с коронавирусом – это отличная возможность посвятить время культурному саморазвитию. Например, изучить классику мирового кинематографа и посмотреть легендарные фильмы, о которых вы точно слышали, но, возможно, не видели. Обозреватель РИАМО выбрала 15 культовых фильмов всех времен и народов.

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«Зеленая миля» (1999)

«Если человек раскаивается в своих грехах, он может вернуться в то время, которое было самым счастливым для него. Может, это и есть рай?»

Мистическая драма по роману Стивена Кинга занимает первые строчки во множестве списков лучших фильмов. За экранизацию отвечал режиссер Фрэнк Дарабонт, известный по еще одной картине, также снятой по первоисточнику Кинга – «Побегу из Шоушенка». Философская история о тюремном заключенном с удивительными способностями Джоне Коффи и начальнике блока смертников тюрьмы «Холодная гора» Поле Эджкомбе в исполнении Тома Хэнкса покорила сердца зрителей сочетанием жестокости и доброты, переплетенных в сюжете фильма.

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«Бойцовский клуб» (1999)

«Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу»

Фильм Дэвида Финчера, снятый в 1999 году по мотивам одноименного романа Чака Паланика, не сразу вошел в категорию культового кино – он был холодно принят и зрителями, и критиками. Но спустя 10 лет после выхода в статье газеты The New York Times «Бойцовский клуб» был назван «определяющим культовым фильмом нашего времени». Сегодня провокационная история об уставшем от жизни офисном клерке и харизматичном торговце мылом Тайлере Дердене (Брэд Питт), который считает, что жить стоит лишь ради саморазрушения, входит в топ-10 фильмов по версии Internet Movie Database (крупнейшая в мире база данных о кинематографе).

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«Крестный отец» (1972)

«Любовь проходит, дружба распадается. И только кровные узы нерушимы навсегда»

В 1972 году американский режиссер Френсис Форд Коппола, тогда еще малоизвестный, экранизировал роман Марио Пьюзо «Крестный отец» о борьбе семейных мафиозных кланов в послевоенной Америке. Картина отошла от приевшихся канонов гангстерских боевиков и подарила зрителям проникновенную семейную драму, которая разворачивается на фоне сюжета о попытках сицилийского клана вписаться в жизнь на новом континенте. Благодаря «Крестному отцу» мир узнал об Аль Пачино, сыгравшем в этом фильме Майкла Корлеоне – свою самую яркую роль, сделавшую его знаменитостью.

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«Криминальное чтиво» (1994)

«Если мои ответы пугают тебя - не задавай страшные вопросы»

Культовый фильм Квентина Тарантино стал революцией в голливудском кино конца ХХ века. Нетривиальный сюжет, яркие образы героев, гениальные диалоги и изюминка картины – нелинейное повествование – быстро сделали «Криминальное чтиво» суперпопулярным. Фильм раскрывает сразу три сюжетные линии, связанные персонажами, общими деталями и единством места. Блестящая игра Самюэля Л. Джексона, Джона Траволты, Умы Турман и Брюса Уиллиса заставит проникнуться харизматичными героями картины.

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«Сталкер» (1979)

«Лучше горькое счастье, чем серая, унылая жизнь»

Одна из наиболее значимых работ режиссера Андрея Тарковского –фантастический фильм-притча, снятый в 1979 году по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». Действие происходит в запретной Зоне, где, по слухам, существует комната, исполняющая заветные желания. На ее поиски отправляются модный Писатель и авторитетный Профессор, ведет их туда проводник по Зоне Сталкер (Александр Кайдановский). Фильм стал вехой в развитии канонов жанра научной фантастики. По словам самого Тарковского, он «готовился к фильму всю жизнь, снимал его два года».

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«Форрест Гамп» (1994)

«Я, может быть, не очень умный, но я знаю, что такое любовь»

Трагикомедия режиссера Роберта Земекиса, снятая по мотивам романа Уинстона Грума, покорила мир с момента выхода на экраны. Зрителям предстояло пройти через важнейшие события ХХ века вместе с безобидным умственно отсталым пареньком с благородным и открытым сердцем, которого блестяще сыграл Том Хэнкс. Картина о преодолении себя и упорном следовании за мечтой получилась очень трогательной и вдохновляющей.

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«С широко закрытыми глазами» (1999)

«Вы не думаете, что прелесть брака заключена в том, что обман становится некой необходимостью для обоих?»

Последний фильм Стэнли Кубрика, вышедший уже после его смерти в 1999 году, был снят по мотивам повести австрийского писателя Артура Шницлера «Новелла о снах» и затрагивает концепции Фрейда. В фантастической картине о супружеской верности и искушении главные роли сыграли Том Круз и Николь Кидман, действительно состоявшие в браке в момент съемок. Хотя среди отзывов критиков было много негативных, фильм собрал в прокате более 160 миллионов долларов, а эстетика картины оказала огромное влияние на культуру XXI века.

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«Утомленные солнцем» (1994)

«У человека всегда есть два пути, Маруся. Можно сказать, можно промолчать. Можно поехать, можно остаться»

Самая успешная картина Никиты Михалкова в 1995 году получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Действие фильма начинается летом 1936 года, незадолго до пика сталинских репрессий. Неспешная идиллическая жизнь большого семейства комдива Котова (Никита Михалков) на подмосковной даче нарушается приездом нежданного гостя в исполнении Олега Меньшикова. Зритель наблюдает за трагедией, разворачивающейся в течение одного солнечного дня. В роли жены Котова Маруси снялась Ингеборга Дапкунайте, а его дочку сыграла дочь режиссера Надя Михалкова.

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«Чужой» (1979)

«Не скрою, шансов у вас нет. Но мои симпатии на вашей стороне»

Научно-фантастический хоррор «Чужой», выпущенный Ридли Скоттом в 1979 году, стал сенсацией для зрителей и критиков, не привыкших к настолько мрачной и кровавой картинке на экране. Фильм даже получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. История об агрессивном инопланетном существе, которое выслеживает и убивает экипаж космического корабля, стала классикой в своем жанре и открыла дорогу для массы последователей.

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«Жизнь прекрасна» (1997)

«Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить»

Трагикомедия о жизни евреев в концентрационном лагере от итальянского режиссера Роберто Бениньи вызвала широкий международный резонанс после выхода в 1997 году. В основе сюжета – биография Рубино Ромео Сальмони – итальянского еврея, узника Освенцима. Многие раскритиковали подход режиссера, считая, что юмор неуместен в такой тяжелой теме, как холокост. Однако большинство зрителей приняли фильм очень тепло.

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«Список Шиндлера» (1993)

«Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир»

В 1993 году вышел фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера», основанный на реальной истории немецкого предпринимателя Оскара Шиндлера, который спас во время Второй мировой войны от концентрационных лагерей более тысячи польских евреев. Картина произвела огромное впечатление и на зрителей, и на критиков. «Список Шиндлера» получил семь премий «Оскар», включая лучший фильм. Он отличается необычными режиссерскими решениями. Роли исполнили Лиам Нисон, Рэйф Файнс и другие.

«Старикам тут не место» (2007)

«Если твои принципы привели к такому концу, какой от них был прок?»

Триллер братьев Коэн снят по одноимённому роману Кормака Маккарти. Из восьми номинаций на «Оскар» в 2008 году фильм получил четыре награды, а еще занял пятую строчку в рейтинге лучших фильмов XXI века. В центре сюжета – ветеран Вьетнамской войны, нашедший крупную сумму денег, и наемный убийца, преследующий его (Хавьер Бардем). Главные преимущества фильма – это потрясающий визуальный ряд, напряженная атмосфера, сочетание философичности и тяги к реализму.

«Энни Холл» (1977)

«Я не хочу быть членом клуба, в который входит кто-то, вроде меня»

За автобиографическую комедию Вуди Аллен получил в 1978 году четыре «Оскара», а в 2008 году картина заняла второе место в списке 10 величайших фильмов в жанре романтической комедии по версии Американского института киноискусства. Аллен экранизировал свою собственную любовную историю с актрисой Дайан Китон, которая долгое время была его музой, дополнив сюжет оригинальными режиссерскими находками, например, взгляд героев со стороны на самих себя и свое прошлое, мультипликационные вставки.

«Завтрак у Тиффани» (1961)

«Люди хотят принадлежать друг другу. Потому что это единственный шанс стать счастливыми»

«Завтрак у Тиффани» – одна из самых известных романтических комедий в мире, ставшая классикой кинематографа еще в 60-е годы ХХ века, когда впервые появилась на экранах. Ее снял режиссер Блейк Эдвардс по одноимённой новелле Трумена Капоте. Фильм рассказывает зрителю вечно актуальную историю о простой девушке из глубинки Холли Голайтли, которая переехала в Нью-Йорк в поисках лучшей жизни. Главные роли в картине сыграли Одри Хепберн и Джордж Пеппард, а композитором стал Генри Манчини, подаривший «Завтраку у Тиффани» саундтрек Moon River. Для всех участников съемочной группы фильм стал знаковым.

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«Достучаться до небес» (1997)

«На небе только и разговоров, что о море и о закате»

Картина немецкого режиссера Томаса Яна, первоначально известная лишь в Германии, позднее завоевала огромную популярность во всем мире и стала поистине культовой. В центре сюжета – двое мужчин, которым ставят смертельный диагноз. Герои угоняют машину с миллионом немецких марок в багажнике и покидают больницу. Сентиментальный, смешной и одновременно грустный фильм снят на стыке нескольких жанров – боевик, триллер и комедия.