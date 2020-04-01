РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 апр. Экоцентр «Чаепитие в Мытищах» на территории национального парка Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» помогает в реабилитации летучих мышей, сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.

Экоцентр «Чаепитие в Мытищах» задействован в программе «Зимняя реабилитация рукокрылых» отдела мелких млекопитающих Московского зоопарка. В Московской области обитают 6 видов рукокрылых. Все эти виды занесены в Красную книгу Москвы и Московской области.

«В холодный период года – времени спячки летучих мышей – некоторые из них могут проснуться. И тогда этим животным требуется помощь человека. Летучие мыши не могут себя прокормить, так как являются насекомоядными. Задача программы – подкормить мышек, устроить им контролируемый зимний сон, окольцевать, а весной выпустить в том же регионе, откуда они поступили. Пока «мохнатые малыши» – кожан и вечерница – содержатся в экоцентре», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что когда наступит теплая погода, животных выпустят в естественную среду обитания.