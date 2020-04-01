РИАМО - 1 апр. Утром в среду высота снежного покрова в центре Москвы, в Измайлове и у МГУ достигала 8 сантиметров, а на ВДНХ – 4 сантиметра, сообщается на сайте «Метеоновости».

Снежными оказались последние дни марта. За минувшие два дня в административных округах Москвы выпало от 3 до 10 сантиметров снега.

«Больше всего снега досталось Восточному административному округу – 10 сантиметров. По 9 сантиметров выпало в Южном и Северо-западном округах», – говорится в сообщении.

За последний мартовский снегопад выпало 8% от всего снега, что засыпал Москву с начала холодного периода.

В Подмосковье высота снежного покрова в это утро на западе составила 2 сантиметра, а на севере – 4 сантиметра.

«Больше всего снега выпало на востоке Московской области. В Павловском Посаде высота снежного покрова составила 6 сантиметров, в Черустях – 5 сантиметров», – говорится в сообщении.