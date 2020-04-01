РИАМО - 1 апр. В столице устанавливают обстоятельства отравления двухлетнего мальчика психотропными веществами, ребенка поместили в реанимацию, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«Из сообщения СМИ следует, что вечером 29 марта в одну из московских больниц был доставлен мальчик. Врачи не нашли на теле ребенка никаких травм и поместили его в реанимацию с подозрением на отравление психотропными веществами», – сказала Иванова.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, добавила собеседник агентства.