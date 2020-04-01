РИАМО - 1 апр. В среду в столице снизилось число пассажиров в метро, наземном общественном транспорте и в пригородных электричках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Дороги в Москве сегодня (в среду - ред.) были свободнее на 80%, чем три недели назад», – говорится в сообщении.

Число пассажиров в столичном метро снизилось на 83%, в наземном общественном транспорте наблюдается снижение на 71%, в пригородных электропоездах пассажиров стало меньше на 64%.

Услугой такси стали пользоваться на 59% реже, каршерингом – на 61%, личным транспортом – на 59% от общего количества.

Число ДТП снизилось на 88%. Поездок на автобусах из области стало на 82% меньше. Данные предоставлены в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Снижение пассажиропотока связано с введением на территории Москвы режима самоизоляции для всех граждан. Эти меры направлены на сокращение распространения новой коронавирусной инфекции.

По всему миру зафиксировано более 858 тысяч заболевших коронавирусом. На данный момент в столице выявлено 1880 случаев заболевания. 115 человек выздоровело, 16 скончались.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

Хотим узнать ваше мнение Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом? 31% Да, я очень сильно переживаю 31% Нет, я соблюдаю все меры предосторожности 31% Стало немного тревожнее 31% Я спокоен, пока это не коснулось моих близких 31% Мне все равно Результаты

- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.