РИАМО – 1 апр. В Москве разрабатывают мобильное приложение, которое будет отслеживать местоположение пациентов с коронавирусом, лечащихся на дому, сообщает ТАСС.
Больные должны будут подписать согласие, после этого они получат техническое средство или закрытую ссылку на приложение.
«Ведется разработка и внутреннее тестирование мобильного приложения «Социальный мониторинг», которое необходимо для контроля соблюдения режима изоляции гражданами, у которых официально подтверждена новая коронавирусная инфекция и которые проходят лечение на дому. Это позволит обеспечить безопасность окружающих и избежать дальнейшего распространения коронавируса», - отметил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
Больные легкой формой коронавирусной инфекции могут оставаться дома. В этом случае они должны подписать соглашение с обязательством использовать телемедицинскую информационную систему для получения врачебных консультаций.
В общей сложности в Москве выявлено 1880 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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Текстовая трансляция
1 АПРЕЛЯ
- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.
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- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.
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