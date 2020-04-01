РИАМО – 1 апр. В Москве разрабатывают мобильное приложение, которое будет отслеживать местоположение пациентов с коронавирусом, лечащихся на дому, сообщает ТАСС.

Больные должны будут подписать согласие, после этого они получат техническое средство или закрытую ссылку на приложение.

«Ведется разработка и внутреннее тестирование мобильного приложения «Социальный мониторинг», которое необходимо для контроля соблюдения режима изоляции гражданами, у которых официально подтверждена новая коронавирусная инфекция и которые проходят лечение на дому. Это позволит обеспечить безопасность окружающих и избежать дальнейшего распространения коронавируса», - отметил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Больные легкой формой коронавирусной инфекции могут оставаться дома. В этом случае они должны подписать соглашение с обязательством использовать телемедицинскую информационную систему для получения врачебных консультаций.

В общей сложности в Москве выявлено 1880 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

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- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.