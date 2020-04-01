РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. Жители подмосковных Люберец, вернувшиеся из зарубежных стран с неблагополучной эпидобстановкой по коронавирусу, смогут оставить заявку об оказании помощи по вывозу мусора, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Получить помощь по вывозу твердых коммунальных отходов могут люберчане, вернувшиеся из зарубежных стран с неблагополучной историей распространения коронавируса. Для этого необходимо связаться с операторами Единой диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства (ЕДС ЖКХ) и оставить заявку об оказании помощи по вывозу мусора», - говорится в сообщении.

Воспользоваться услугой могут жители, находящиеся на карантине в многоквартирных домах и индивидуальных жилых строениях.

Данные меры приняты в целях профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории округа.

Телефоны ЕДС ЖКХ Люберец: 8(495)103-44-33; 8(800)301-44-33; *5-105.