РИАМО - 1 апр. В столице за первый месяц весны выпало 50 миллиметров осадков, что составляет почти 1,5 месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Снежный покров образовывался трижды. Наибольшая высота его была 15 марта на ВДНХ - 8 сантиметров», — говорится в сообщении.

Март в столице выдался рекордсменом по теплу, в марте 2020 года температура била рекорды семь раз: 6, 7, 8, 9, 26, 27 и 28 марта. Только в 2007 году был настолько рекордный по теплу март.