РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. Органы ЗАГС Подольска приостановили государственную регистрацию по поданным заранее заявкам из-за профилактики распространения коронавируса, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с ухудшением неблагоприятной обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, во исполнение рекомендаций министерства юстиции РФ Главное управление записи актов гражданского состояния приостанавливает государственную регистрацию по ранее поданным заявлениям», - говорится в сообщении.

В настоящее время осуществляется государственная регистрация смерти в органах ЗАГС Московской области и государственная регистрация рождения на удаленных рабочих местах в родильных домах и перинатальных центрах. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)762-69-07.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

Хотим узнать ваше мнение Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом? 31% Да, я очень сильно переживаю 31% Нет, я соблюдаю все меры предосторожности 31% Стало немного тревожнее 31% Я спокоен, пока это не коснулось моих близких 31% Мне все равно Результаты

- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.