РИАМО - 1 апр. Депутаты Мосгордумы, которые в среду присутствуют на внеочередном заседании, сдали тест на коронавирус, результаты анализов показали отрицательный результат, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Все присутствующие депутаты и сотрудники аппарата вчера сдали тест. Слава Богу, ни у кого ничего не подтвердилось. Результаты теста пришли, все находящиеся в зале здоровы. Мы находимся в чистой зоне», - сказал Шапошников.

В среду депутаты московского парламента рассмотрят законопроект об установлении ответственности за нарушение жителями города режима самоизоляции, а также проект постановления, который предусматривает проведения заседаний Мосгордумы в формате видеоконференций.

На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 858 тысячи случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 42 тысяч заболевших, выздоровели более 178 тысяч пациентов. В России зафиксировано 2777 случаев заражения.

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1 АПРЕЛЯ

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

Хотим узнать ваше мнение Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом? 31% Да, я очень сильно переживаю 31% Нет, я соблюдаю все меры предосторожности 31% Стало немного тревожнее 31% Я спокоен, пока это не коснулось моих близких 31% Мне все равно Результаты

- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.