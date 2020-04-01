РИАМО - 1 апр. В первой половине апреля москвичей ждут частые колебания температуры, по ночам возможны заморозки, сообщила РИАМО в среду ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Погода нас ждет неровная, с достаточно частыми колебаниями температуры. <…> В течение ближайших двух недель еще сохранится угроза ночных заморозков. С сегодняшнего дня ожидается потепление, но в выходные дни вновь могут быть ночные заморозки. На следующей неделе сначала потеплеет, а потом опять похолодает», - сказала Волосюк.

По ее словам, в первой половине апреля ночные температуры в Москве будут колебаться от минус 5 до плюс 5 градусов. Днем может быть до плюс 5-15 градусов. Также ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, но не исключено, что местами пройдет мокрый снег.

«В целом, по крайней мере первая половина месяца в температурном отношении видится несколько теплее средних многолетних значений. <…> Холоднее, чем вчера, уже не будет», - заключила Волосюк.