РИАМО - 1 апр. Период лечения на дому пациентов с коронавирусом, который проходит в легкой форме, продлили до 6 апреля в столице, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

«Большое количество пациентов, у кого был подтвержден коронавирус, переносит болезнь в легкой форме. Госпитализировать таких людей не имеет смысла, поэтому в Москве был организован режим лечения таких пациентов на дому», — сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Порядок лечения на дому запустили 23 марта. Оставлять ли пациента на домашнем лечении решает врач после осмотра. Заболевший подписывает информированное согласие о том, что он обязуется не выходить из дома, после фот пациента загружают в базу видеонаблюдения.

В случае, если человек не соблюдает правила карантина, его ждет обязательная госпитализация. Продолжать домашнее лечение он не сможет.

Врачи телемедицинского центра находятся на постоянной связи с пациентом. Также пациенту при необходимости принесут комплект бесплатных противовирусных препаратов на весь период лечения.

В столице подтверждено 267 новых случаев коронавируса. Всего в городе на данный момент зафиксировано 1880 случаев заболевания.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

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- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

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