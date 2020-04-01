РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. Дом культуры «Плещеево» подмосковного Подольска начал выкладывать в соцсетях видео мастер-классов родителей с детьми, которые пока не могут заниматься в кружках, записи принимают от всех желающих, сообщается в группе «Дом культуры «Плещеево» в соцсети «ВКонтакте».

Дом культуры «Плещеево» открыл новую рубрику - «Мастер-классы от родителей». Находясь на карантине, они могут больше общаться со своими детьми и посвятить время совместному творчеству.

«Предлагаем к просмотру видео мастер-класса от Дашули и мамы Тани по изготовлению «Дерева счастья». Занятие по изготовлению топиария «Дерева счастья» развивает фантазию, активизирует наблюдательность, внимание и воображение, развивает чувство формы, глазомер и цветоощущение. Детям этот вид декоративно-прикладного творчества очень интересен. Их фантазия неординарна, но топиарий помогает им воплотить ее в жизнь. Ждем мастер-класс и от других родителей», - говорится в сообщении.

Работу может выполнить как один ребенок, так и группа детей. Изготовление таких работ упражняет мелкую моторику рук, развивает внимательность, усидчивость, аккуратность. Кроме того, позволяет детям изучать окружающий мир, так как можно использовать большое количество природных материалов.

Найти уже опубликованные мастер-классы или предложить свой можно на странице ДК в соцсети «ВКонтакте».