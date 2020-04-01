РИАМО – 1 апр. 75% опрошенных граждан России находятся в подавленном состоянии из-за ситуации с распространением коронавируса и соответствующих новостей, пишет в среду газета «Известия».

Согласно данным опроса проекта «Здоровье Mail.ru» и сервиса «Все аптеки», треть респондентов угнетает невозможность выйти из дома. Между тем, 7% опрошенных до сих пор верят, что никакого вируса нет. Тем не менее, 85% все равно стали тщательнее соблюдать правила гигиены.

«Чаще всего причиной своего пессимистичного настроя респонденты называют новостной фон (75% ответов), на втором месте — отсутствие прогулок (36%), на третьем — изоляция от друзей (19%)», - говорится в материале.

Есть и такие россияне, которые не сильно грустят в новых обстоятельствах. Так, 17% респондентов отметили, что им безразлична сложившаяся ситуация.

В Московской службе психологической помощи населению считают, что среди равнодушных и недоверчивых респондентов много людей в возрасте. Младшее поколение, наоборот, серьезно относится к действительности, узнает информацию о болезни в соцсетях и мессенджерах.

Респондентов также спросили, какие действия по дезинфекции предметов и помещений они предпринимают. Оказалось, что 55% протирают салфетками мобильные телефоны, 53% обрабатывают антисептиками поверхности в квартире, 44% стали чаще делать уборку.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.