РИАМО - 1 апр. По данным Роспотребнадроза на 31 марта, свыше 215 тысяч человек остаются под наблюдением врачей в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.

«В период с 31 декабря 2019 года по 31 марта 2020 досмотрено 5,33 миллиона человек, среди них 540 человек с признаками инфекционных болезней», — отмечается в материале.

Для тех, кто прибывает из зарубежных стран, организовано анкетирование и врачебный контроль на дому.

За период наблюдений у прибывающих граждан выявлено почти 6,5 тысяч случаев с признаками острых респираторных вирусных инфекций. У них взяли анализы на различные вирусы, в том числе Covid-19.

Распространения коронавирусной инфекции нового типа началось в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию Covid-2019 в мире.

На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 858 тысячи случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 42 тысяч заболевших, выздоровели более 178 тысяч пациентов. В России зафиксировано 2777 случаев заражения.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

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- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.