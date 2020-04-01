РИАМО - 1 апр. Неизвестные украли 144 электромонтажных привода клапана дымоудаления на сумму 3,9 миллиона рублей из кладовки на стройке дома в столичном районе Северное Тушино, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

«31 марта в 12:48 в ОМВД от гражданина 1967 года рождения, руководителя строительства объектов, поступило сообщение о краже по адресу: улица Туристская, дом №14», - сказал собеседник агентства.

Злоумышленники, находясь на территории паркинга строящегося дома, сорвали замок и проникли в кладовку, откуда и похитили приводы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».