РИАМО – 1 апр. В три раза выросло число запросов на установку программы «Стахановец», которая позволяет удаленно следить за сотрудниками во время самоизоляции, сообщает Федеральное агентство новостей.

Проект разработан специалистами «Сколково». С помощью этой программы можно контролировать действия сотрудников, включая просмотр страниц в браузере и несанкционированную пересылку конфиденциальных документов.

«Кроме того, программа умеет выявлять нетрезвое состояние перешедшего на дом офисного менеджера и распознавать присевшего за компьютер ребенка по так называемому «клавиатурному почерку», - говорится в сообщении.

Разработчики говорят, что потребность в таком проекте появилась еще четыре года назад. Контроль за действиями сотрудников можно установить на рабочий или домашний компьютер. С помощью программы можно отделить продуктивную активность от побочных действий, учитывать количество рабочих часов, «захватывать» скриншоты рабочего стола и формировать из них отчеты для руководителя, а также контролировать переписку в мессенджерах и возможную утечку документов.

Между тем, разработчики уверяют, что личное пространство работника нарушено не будет. Работающий удаленно сотрудник самостоятельно запускает систему мониторинга и имеет доступ ко всем отчетам, которые будут отправлены руководителю и бухгалтерии для оплаты отработанного времени.