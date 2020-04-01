РИАМО - 1 апр. Каждые два часа на станциях Московских центральных диаметров (МЦД) дезинфицируют объекты инфраструктуры и оборудования, в том числе стойки экстренной связи, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На двух маршрутах МЦД установлено 50 стоек SOS. С их помощью можно связаться с диспетчером для получения информации о правилах поездки на диаметрах и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.

«В целях профилактики коронавирусной инфекции сотрудники АО «Центральная ППК» каждые два часа обрабатывают их со специальными средствами, рекомендованными Роспотребнадзором», – говорится в сообщении.

Также каждый день на станциях проводят влажную уборку всех элементов пассажирской инфраструктуры, с которыми контактируют пассажиры. Это турникеты, аппараты по продаже билетов, валидаторы и кассовые окна.

Три раза в день проводится дезинфекция всех поездов. Кассиры и контролеры получили более 2 тысяч флаконов с дезинфицирующим средством для рук, более 11 тысяч латексных перчаток и свыше 50 тысяч медицинских масок.

Для всех жителей Москвы и Московской области независимо от возраста с 30 марта действует домашний режим самоизоляции. Пассажирам рекомендуют оставаться дома. При вынужденном использовании общественного транспорта нужно соблюдать безопасную дистанцию от других людей, она составляет 1,5-2 метра.

В столице подтверждено 267 новых случаев коронавируса. Всего в Москве зафиксировано 1880 случаев заболевания.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

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- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

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