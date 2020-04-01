РИАМО - 1 апр. Роспотребнадзор дал поручение обязать россиян соблюдать дистанцию не менее метра из-за пандемии коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», — отмечается в постановлении.

Распространение коронавирусной инфекции нового типа началось в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию Covid-2019 в мире.

В связи с распространением заболевания в Московском регионе ввели режим самоизоляции для всех жителей, кроме тех, кто работает. Выходить из дома можно только по веской причине.

В Гонконге выяснили, что коронавирус может жить до семи дней при комнатной температуре. Чтобы убить вирус, нужно провести обработку при температуре 56-70 градусов в зависимости от времени.

Коронавирус Covid-2019 передается воздушно-капельным и контактным путями, поэтому во время карантина не стоит выходить из дома.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.