РИАМО – 1 апр. В рамках акции «Час Земли» 28 марта отключили подсветку на час как минимум на 612 объектах Подмосковья, что позволило сэкономить более 20,8 тысячи киловатт-часов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

По сравнению с прошлым годом возросло количество сэкономленной электроэнергии, в 2018 году оно составило 17,2 тысячи киловатт, а отключение произвели на 565 объектах.

«В 2020 году международный «Час Земли» состоялся в 14-й раз. Архитектурно-художественная подсветка более чем 600 административных, культурных и спортивных зданий была отключена на один час. Многие жители Подмосковья, которые находятся сейчас на самоизоляции в своих домах, также присоединились к акции», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он добавил, что подмосковное министерство энергетики поддерживает инициативу жителей, их бережное и ответственное отношение к природе, энергетическим ресурсам планеты.

Эта акция проводится с целью не только экономии электричества, но и привлечения внимания людей к проблеме истощения природных ресурсов.

В регионе в акции приняли участие 59 округов: Наро-Фоминский, Дзержинский, Шаховская, Шатура, Химки, Серпухов, Люберцы, Луховицы, Красноармейск, Зарайск, Жуковский, Дубна, Власиха, Балашиха, Талдомский, Сергиево-Посадский, Волоколамский, Бронницы, Кашира, Ленинский, Богородский, Пущино, Красногорск, Рошаль, Ивантеевка, Звездный городок и так далее.

На час выключили подсветку зданий Химкинская картинная галерея имени С.Н. Горшина (Химки), Николо-Угрешский монастырь (Дзержинский), сквер на улице Привокзальная (Шаховская), Введенский владычный женский монастырь и фасад старинного здания бывшей Гордумы (Серпухов), производственные офисные объекты «Мособлгаза», «Мособлэнерго» и другие.

«Час Земли» – это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру, более 188 стран и более 7 тысяч городов. Подсветка гаснет на более чем 18 тысячах архитектурных памятников.