РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 апр. Большинство жителей подмосковного Красногорска соблюдают режим самоизоляции, в среду на улицах наблюдается мало народа, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

«Яндекс» разработал индекс самоизоляции, который показывает, много ли людей находятся на улице во время угрозы распространения коронавируса. Если уровень такой же, как в обычный день до эпидемии - уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, - это 5 баллов.

«Красногорск, 10:00 - большинство людей дома. И вы оставайтесь», - сообщается на интерактивной карте.

По состоянию на 10:00 в среду Красногорску присвоен индекс самоизоляции 3,8.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

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