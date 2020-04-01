РИАМО - 1 апр. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы открытия инфекционного стационара в городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого для лечения пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В среду Собянин проверил ход работ по перепрофилированию лечебного корпуса №6.

«Развертывание коронавирусных стационаров осуществляется максимально возможными темпами. Пациентов с подозрением на инфекцию принимают уже восемь городских больниц, еще в нескольких идут работы по перепрофилированию», — сказал Собянин.

Он добавил, что создаются не просто места для размещения больных, а полноценные реанимационные койки с кислородом и необходимым диагностическим оборудованием. Принимаются все необходимые меры для защиты медицинского персонала и недопущения распространения инфекции за пределы больничных корпусов.

На данный момент в корпусе больницы ведется увеличение числа палат с помощью перепланировки помещений. Также идет работа по разделению корпуса на «чистые» и «грязные» зоны, устанавливаются дополнительные санпропускники, что препятствуют распространению инфекции.

По результатам работ количество коек в корпусе увеличится с 225 до 328, что на 45% больше, чем было, расположатся 24 реанимационных койки. При этом количество коек может увеличиться до 450. Их всех обеспечат кислородом.

Также в стационаре появится компьютерный томограф, что является самым эффективным инструментом диагностики пневмонии.

В перепрофилированном корпусе будут работать 87 врачей и 135 медсестер, среди которых высококлассные терапевты, пульманологи, кардиологи, эндокринологи, инфекционисты и эпидемиологи.

Первый этап строительно-монтажных работ завершится 6 апреля, а второй этап – 14 апреля. В корпусе также создадут условия для лечения россиян с подозрением на коронавирус либо с утвержденным диагнозом.

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1 АПРЕЛЯ

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