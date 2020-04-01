РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. В двухэтажной теплице на крыше завода специального пожарно-технического оборудования ОАО «ПТС» в селе Сынково подмосковного Подольска началось цветение сулькоребуций, сообщил куратор кактусной коллекции, выпускник биологического факультета МГУ, дипломированный зоолог и ботаник Дмитрий Демин.

«Потихоньку начинают цвести сулькоребуции. Опять же, из-за слишком теплой зимовки цветут не очень богато и дружно. Но тем не менее, цветут. Несколько лет назад мы чуть не потеряли много растений из-за перегрева в оранжерее летом. С тех пор каждую весну выносим растения на крышу, где они проводят время с мая по конец сентября. Таким образом, удалось избежать потерь среди этих интересных растений», – написал Демин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также он показал на фото одну из локальных форм Sulcorebutia rauschii. Эти растения весьма разнообразны – отличаются размерами, окраской эпидермиса, оттенками цветков, формой и количеством лепестков околоцветника. В любительских коллекциях этот вид легко образует бутоны по весне, но столь же легко их потом сушит. Поэтому в период развития бутонов рауши надо поддержать периодическими увлажнениями субстрата.

«Еще одна сулькоребуция – S.mariana. Часть сулькоребуций цветет в разнобой, но с начала сезона уже сложилось как минимум 5 пар, поэтому какое-то кроличество семян непременно появится в нашем осеннем каталоге. Единственная проблема – плоды сулькоребуций содержат весьма небольшое количество семян, поэтому опыление 1-2 цветков это просто ничто», – уточнил Демин.

Теплица, в которой Демин выращивает редкие растения, находится на крыше завода специального пожарно-технического оборудования ОАО «ПТС» в селе Сынково Подольска. «Сынковская объединенная кактусная коллекция» сложилась в сентябре 2013 года на базе трех собраний кактусов – ботаника Демина, хозяина ОАО «ПТС» Сергея Барбулева и Виталия Кулакова из Волгограда. В настоящее время коллекция развивается как единое целое и насчитывает около 10 тысяч экземпляров.

Данная коллекция входит в тройку самых крупных коллекций кактусов и суккулентных растений России. Ее размер соизмерим с коллекциями Главного ботанического сада РАН в Москве и Ботанического сада БИН РАН в Санкт-Петербурге. По представительности ряда таксонов, в том числе редких и малоизвестных, она превосходит многие российские и зарубежные коллекции.