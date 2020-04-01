РИАМО - 1 апр. За соблюдение карантина 90 тысяч жителей столицы с хроническими заболеваниями уже получили выплаты в размере 2 тысяч рублей, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее распорядился о выплатах в размере 4 тысяч рублей людям с хроническими заболеваниями за соблюдение домашнего режима. Подать заявление на компенсацию можно по горячей линии.

«На сегодняшний день 90 тысяч людей с хроническими заболеваниями получили материальную помощь в размере 2 тысяч рублей, остальная часть – после окончания карантина при условии его ответственного соблюдения», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По решению правительства Москвы люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. При необходимости продуктов, медикаментов, по вопросам бытового характера и для получения материальной помощи нужно обратиться по телефону горячей линии: +7 495 870-45-09.

Пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями помогают социальные работники и волонтеры.

В столице подтверждено 267 новых случаев коронавируса. Всего в Москве зафиксировано 1880 случаев заболевания.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.