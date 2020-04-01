РИАМО - 1 апр. В Московской области скончался 59-летний мужчина с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщает областной оперативный штаб.

«В больницу (мужчина – ред.) был госпитализирован с подтвержденным коронавирусом и двухсторонней пневмонией. Наряду с этим больной имел хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек и печени», - говорится в сообщении.

По последним данным, всего в Подмосковье зарегистрировано 134 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 15 новых случаев. Выздоровели 17 пациентов, двое человек скончались в результате развившихся осложнений.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.