РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. В деревне Докукино Подольска отремонтировали дорожный знак после жалобы местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ненадлежащее состояние дорожных знаков. Он отметил, что в деревне Докукино у дома №26 кто-то сбил дорожный знак. Он уже неделю лежит у дороги.

«Рассмотрев обращение по вопросу дорожного знака в деревне Докукино, сообщаем, что был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по восстановлению дорожного знака проведены», - сказал замглавы администрации Подольска по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.