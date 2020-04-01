РИАМО - 1 апр. Около 1 миллиона пожилых и хронически больных жителей Подмосковья, находящихся в самоизоляции, получили первую часть материальной помощи от властей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Единовременную выплату предоставляют гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями. Для получения помощи необходимо иметь место жительства в Подмосковье и соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля.

«Первая часть выплат в размере 1,5 тысячи рублей уже перечислена указанным категориям и после окончания режима самоизоляции будет перечислены еще 1,5 тысячи рублей», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Если выплата не пришла, необходимо оставить заявку по телефону: 8-800-550-50-30. Соцработники проверят списки и возьмут необходимые для перечисления денег реквизиты.

Матпомощь предоставляется людям с инсулиновым сахарным диабетом, астмой и другими хроническими обструктивными легочными болезнями, пациентам с легочным сердцем и нарушениями легочного кровообращения. Также выплаты полагаются жителям Подмосковья с хронической болезнью почек, трансплантированными органами, новообразованиями.

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