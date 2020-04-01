РИАМО - 1 апр. За последние сутки на территории Московской области зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным областного оперштаба, всего в Подмосковье зафиксировано в данный момент 134 случая заболевания Covid-19. Из больниц после выздоровления выписаны 17 человек.

В Московском регионе для всех жителей действует режим самоизоляции. Выходить из дома можно только по веской причине: в ближайших продуктовый за товарами первой необходимости, в аптеку за лекарствами, вынести мусор и погулять с собакой.

Соблюдать домашний карантин необходимо, чтобы сдержать распространение коронавируса.

В Москве диагностировали 267 случаев заболевания. Всего в России за сутки зафиксировано 440 новых случаев заражения. Общее число заразившихся в стране составляет 2777 человек.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.