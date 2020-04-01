РИАМО - 1 апр. В Москве выявили еще 267 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе в 117 случаях заболели люди в возрасте от 18 до 45 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«87 человек – от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, причем 12 из них старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 29 детей», – добавляется в сообщении.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под наблюдением медиков.

В общей сложности в Москве выявлено 1880 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

За сутки в России зафиксировали 440 новых случаев заражения Covid-19. Зараженные граждане посещали страны с неблагополучной эпидобстановкой или контактировали с больными. В целом общее число инфицированных в стране составляет 2777 человек.

Коронавирус передается воздушно-капельным и контактным путями. Поэтому важно соблюдать домашний режим и пользоваться средствами защиты и антисептиками. В группе риска – пожилые и больные люди. По решению столичного правительства москвичи старше 65 лет и горожане с хроническими заболеваниями должны сидеть дома с 26 марта по 14 апреля.

В Москве из-за эпидемии коронавируса действуют и другие ограничительные меры. В частности, закрыты непродовольственные магазины, кафе, кинотеатры и другие места массового скопления людей. Старт сезона работы летних кафе перенесли с 1 апреля на 15 июня.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.