РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. Сотрудники управляющей компании укрепили антипарковочные полусферы на придомовой территории по улице Генерала Варенникова в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщается в группе «ООО УК «СпецКоммунПроект» в соцсети «ВКонтакте».

«Выполнена работа по укреплению бетонных антипарковочных полусфер металлической арматурой на придомовой территории многоквартирного дома №4 на улице Генерала Варенникова», - говорится в сообщении.

Бетонные полусферы используют для ограждения тротуаров и пешеходных зон, потому что они отличаются легкостью установки и не мешают прохожим. Машинам через них не проехать, но при попытке наезда на подобное препятствие автомобиль остается цел. Невысокие полусферы не затрудняют движение спецтехники. В экстренной ситуации к огороженному месту всегда будет доступ.