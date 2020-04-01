РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. Жители Люберец могут принять участие в спецпроекте «Реки Великой Победы», организованном Федеральным агентством водных ресурсов при поддержке Минприроды России, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Акция приурочена к 75-летию Великой Победы.

«Для участия в проекте любой желающий до 30 ноября может подготовить рассказы и фотографии, в которых отражена роль рек и озер в военный период. Как известно, в годы войны водные объекты были не только транспортными артериями, но и становились естественными преградами на пути врага. Готовые материалы нужно разместить на сайте рекипобеды.рф», - говорится в сообщении.

Самые интересные рассказы опубликуют в крупнейших российских периодических изданиях. Также они прозвучат в эфирах федеральных радиостанций. По итогам проекта будет выпущен сборник рассказов «Реки Великой Победы».