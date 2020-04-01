РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. В подмосковном Подольске разыскивают 44-летнюю Наталью Семенову, которая пропала 10 дней назад, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала Наталья Семенова (Май, Пономаренко) 1976 года рождения. 22 марта 2020 года ее видели в последний раз, с тех пор местонахождение неизвестно. Может находиться в Красногорске или микрорайоне Климовск Подольска», - говорится в сообщении.

Рост пропавшей 165 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета предположительно в черно-желтую куртку, джинсы, черно-серые кроссовки, с собой черная сумка.

Любую информацию о Семеновой можно сообщить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112.