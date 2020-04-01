РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. В среду в социальных сетях культурно-досугового центра «Союз» Люберец состоится онлайн-викторина, посвященная Международному дню птиц, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Международный день птиц - интернациональный экологический праздник. Его цель - сохранение видового разнообразия и численности птиц. Онлайн-викторина начнется в 12:00», - говорится в сообщении.

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