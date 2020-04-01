РИАМО - 1 апр. В столице за сутки зафиксировали 267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего по России выявлено 440 новых случаев, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Covid-19 — 440 в 35 регионах. Москва — 267», — говорится в сообщении.

Все госпитализированные пациенты находятся в инфекционных боксах. Установлено, что зараженные граждане посещали страны с неблагополучной эпидобстановкой либо контактировали с заболевшими ранее.

Общее число заразившихся Covid-19 в России на данный момент составляет 2777 человек в 75 регионах. Всего в стране выздоровели 190 человек.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.