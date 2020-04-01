РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. Пассажиропоток на автобусных маршрутах «Мострансавто» в городском округе Люберцы снизился на 79% по сравнению с началом месяца, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Родион Грошевик.

«Большинство жителей Люберец, которые сегодня пользуются услугами автобусов предприятия, - люди моложе 65 лет. Категория льготных пассажиров сократилась на 95%. Менее 1% школьников и студентов передвигаются на автобусах», - сказал Грошевик.

Он подчеркнул, что в целях исполнения постановления губернатора Подмосковья в автобусах размещены аудиоролики о соблюдении так называемой социальной дистанции.

До 5 апреля автобусы «Мострансавто» будут работать по расписанию выходного дня. График маршрутов скорректирован с учетом снижения пассажиропотока. Все транспортные средства ежедневно проходят обязательную дезинфекционную обработку на территории филиала и дополнительную во время работы на линии.