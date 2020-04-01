РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 апр. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции сотрудники Котельниковской поликлиники просят всех жителей города соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Врачи Котельников беспокоятся о здоровье жителей и стараются уберечь их от заболевания.

«Все граждане пожилого возраста и те, кто имеют хронические заболевания, нуждающиеся в выписке льготных препаратов, могут позвонить по телефону: 8(495)742-78-45, где вам окажут помощь и будут выписаны все необходимые лекарственные препараты и рецепты доставлены домой. Работающие пенсионеры в возрасте 65 лет и старше могут оформить больничный лист по телефону, указанному выше. В поликлинике сформирована дополнительная бригада неотложной помощи», - говорится в сообщении.

Все граждане, имеющие признаки острого респираторного заболевания, могут вызвать врача на дом.

«Будьте здоровы. Берегите себя и своих близких», - заключается в материале.