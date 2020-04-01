РИАМО - 1 апр. В этом году аномально теплый март в Москве установил пять температурных рекордов, в целом температура воздуха оказалась на 4,8 градуса выше нормы для первого весеннего месяца, сообщила РИАМО в среду ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Синоптик поделилась предварительными погодными итогами прошедшего месяца.

«Первый весенний месяц продолжил череду аномального теплого периода в Москве. Март оказался примерно на 4,8 градуса выше нормы, теплее обычного. Осадков выпало тоже больше нормы – примерно 140%, то есть суммарное количество осадков в марте составляет 49 миллиметров при норме где-то в 35 миллиметров», - сказала Волосюк.

Она отметила, что самым теплым днем месяца стало 28 марта, когда столбик термометра поднялся до плюс 17,4 градуса. Самая низкая температура воздуха была зафиксирована в ночь с 15 на 16 марта - минус 8,7 градуса.

«Было поставлено достаточно много рекордов тепла. Особенно теплой выдалась первая половина месяца. Так, было поставлено пять рекордов тепла в марте, их них три - в первой половине месяца», - заключила Волосюк.