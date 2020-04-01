РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 апр. Благочинный Красногорского церковного округа иеромонах Николай Летуновский призвал верующих соблюдать режим максимальной самоизоляции, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Сейчас каждому с особой заботой надо отнестись к своему здоровью и здоровью близких, соблюдать все необходимые предписания по соблюдению санитарных норм и дезинфекции. От нашей ответственной позиции зависят жизни людей. Будем внимательны и чутки друг к другу», - сказал Летуновский.

Он отметил, что в храмах продолжают совершаться богослужения.

«Не стоит переживать, что кто-то останется без духовного окормления. Священнослужители Красногорского благочиния готовы прийти к вам домой. На интернет-порталах всех храмов благочиния размещена информация о контактах», - добавил Летуновский.

По его словам, верующие могут обращаться к священникам за поддержкой и по различным вопросам церковной жизни. В период самоизоляции можно с пользой для души провести время в чтении книг, на которые обычно не хватало времени.

«В интернете можно также найти много полезного и интересного: виртуально посетить музеи, выставки, посмотреть онлайн трансляции богослужений. Берегите себя и не поддавайтесь панике. С верой уповайте на Бога и будьте послушными чадами Святой Церкви», - заключил Летуновский.

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