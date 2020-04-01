РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. Жители подмосковного Подольска на интернет-портале «Добродел» до 31 мая смогут предложить дороги в план ремонта на 2021 год, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На портале «Добродел» проходит сбор предложений по включению дорог в план ремонта на 2021 год: https://vote.dobrodel.ru/dorogi2021. Голосование пройдет в два этапа: сбор предложений с 1 апреля по 31 мая и голосование с 1 июля по 31 августа», - говорится в сообщении.

В перечень будут включены дороги, которые предложили жители в первом этапе, а также участки, отобранные профильными ведомствами Московской области.