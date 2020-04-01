РИАМО - 1 апр. Столичные власти утвердили второй пакет мер антикризисной поддержки московского малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Постановление расширяет доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к получению кредитов и субсидий, что позволит предприятиям снизить риски банкротства и продолжить хозяйственную деятельность в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса», — отмечается в материале.

В частности, гостиницы и резиденты Московского инновационного кластера получат доступ к субсидиям на возмещение части затрат при приобретении нового оборудования: они могут возместить до 25% расходов. При этом для оборудования российского производства ставка компенсации повышена до 35%.

Поддержку франчайзи расширят за счет включения в программу предпринимателей, осуществляющих свою деятельность по договорам субконцессии. В перечень субсидируемых затрат включено покрытие расходов на коммунальные платежи и выплату вознаграждения правообладателю в форме фиксированных разовых платежей и роялти.

Кроме того, впервые вводится субсидирование до 50% расходов предприятий малого и среднего бизнеса на продвижение товаров и услуг на торговых интернет-площадках, а также оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды.

Для «молодых» компаний (не старше трех лет) будут введены субсидии на предоставление льготных кредитов. Они должны предоставляться предпринимателям под ставку не более 8% годовых, что в два раза ниже текущей на рынке.

Столичные экспортеры теперь смогут возместить затраты при экспорте не только товаров, но и услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Также вводится новый механизм поддержки – грант в размере 10% от выполненного экспортного контракта, но не более 10 миллионов рублей или 50% от объема уплаченных налогов.

Также власти расширили перечень получателей субсидии на инжиниринг. Теперь на нее могут претендовать участники Московского инновационного кластера, зарегистрированные в качестве юридического лица или ИП не менее года до подачи заявки. Ранее минимальный срок составлял три года.

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