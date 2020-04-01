РИАМО - 1 апр. Столичные власти утвердили расширенный список отсрочек и освобождений по налогам и арендным платежам для бизнеса, наиболее сильно пострадавшего из-за действия ограничительных мер в условиях эпидемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«С учетом внесенных изменений меры поддержки включают продление до 31 декабря 2020 года срока уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков-организаций, действующих в сфере торговли, общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга, гостиничного бизнеса и бытовых услуг населению», - говорится в сообщении.

Также до 31 декабря текущего года будет продлен срок уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года.

Кроме того, столичная мэрия предусмотрела освобождение от арендной платы организаций и ИП, работающих в сферах культуры, спорта, досуга, туризма, общепита, выставочной, развлекательной, образовательной, гостиничной, торговой, которые арендуют землю и нежилую недвижимость у Москвы. Послабление действует для организаций, которые временно закрылись из-за коронавируса. Аналогичные освобождения предоставят городские предприятия и учреждения, сдающие в аренду недвижимость.

Собственники зданий и помещений, где располагаются магазины, точки общепита и бытового обслуживания, получат господдержку в объеме уплаченной суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за землю при условии снижения арендных ставок для арендаторов, временно приостановивших свою деятельность. Снижение ставок должно составлять не менее 50%.

Также в период действия в Москве режима повышенной готовности для субъектов малого и среднего бизнеса снизят на 50% плату по договорам на осуществление торговли в переходах и вестибюлях метро. Власти также предусмотрели освобождение субъектов МСП от платы по договорам на осуществление торговой деятельности в нестационарных объектах.

Общее число инфицированных коронавирусом в России составляет 2337 человек. В столице 1613 заразившихся. В Москве действует режим повышенной готовности, все жители обязаны самоизолироваться дома.

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1 АПРЕЛЯ

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