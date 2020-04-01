РИАМО - 1 апр. Столичные парфюмерно-косметические предприятия Faberlic, «Свобода» и «Бентус Лаборатории» инфекции обеспечат российский рынок антисептическими средствами в условиях эпидемии коронавирусной, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Московские предприятия уже отметили трехкратный рост спроса на кожные антисептики. Чтобы насытить рынок, компании увеличивают мощности и запускают новые производственные линии.

«Рынок производства антисептических средств на сегодня является одним из самых быстрорастущих в мире. Московские компании существенно увеличили объем выпускаемой продукции, некоторые парфюмерно-косметические предприятия запустили линии по выпуску таких средств впервые», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Так, компания Faberlic перепрофилировала часть производственных линий под выпуск антисептиков. К 10 апреля будет готова первая партия продукции, которую безвозмездно передадут в штаб по борьбе с коронавирусом. Всего Faberlic планирует выпускать 1,5 миллиона тюбиков дезинфицирующего геля для рук в неделю, он также появится в свободной продаже и будет реализовываться практически по себестоимости.

АО «Свобода», которое изготавливает туалетное мыло, зубные пасты и косметику, также переключилось на выпуск антисептиков. Уже в апреле компания выпустит антибактериальные и антисептические лосьоны, гели, жидкие мыло.

Столичная компания «Бентус Лаборатории» производит 54 миллиона тонн продукции в год, что позволяет обеспечить значительную часть потребности российского рынка в кожных антисептиках, гелях, спреях, салфетках и бытовой химии. Хотя более полоивны заказов обычно поступает из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Евросоюза, в этом году к их выполнению компания приступит после стабилизации эпидситуации в России.

Общее число инфицированных коронавирусом в России составляет 2337 человек. В столице 1613 заразившихся. В Москве действует режим повышенной готовности, все жители обязаны самоизолироваться дома.

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