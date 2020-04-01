РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 апр. Соблюдение социальной дистанции является одной из основных мер защиты от новой коронавирусной инфекции, в магазинах Котельников нанесли специальную разметку, помогающую соблюдать дистанцию в 1,5 метра, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Сотрудниками администрации Котельников начата работа по мониторингу предприятий торговли на предмет наличия информационных указателей и иных разметок, позволяющих соблюдать дистанцию покупателей на расстоянии не менее 1,5 метра, а также соблюдения персоналом санитарных норм: наличие перчаток, масок и проведение дезинфекции», - говорится в сообщении.

Проверены все магазины федеральных торговых сетей. Торговые сети, расположенные на территории Котельников, такие как: «Зельгрос», «Реал», «Ашан», «Глобус» в обязательном порядке сделали эти разметки ранее. В некоторых из них каждые полчаса проходят голосовые сообщения о соблюдении дистанции.