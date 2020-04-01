РИАМО - 1 апр. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выплатить денежные выплаты победителям и призерам столичной команды в чемпионате «Абилимпикс», сообщается на персональном сайте мэра города.

Чемпионат для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья проходил в Москве прошлой осенью. Столицу представляли 259 участников: 128 школьников, 69 студентов и 62 специалиста.

«Сборная Москвы стала первой в общекомандном зачете и завоевала 182 медали: 81 золотую, 59 серебряных и 42 бронзовые. По решению мэра Москвы победители и призеры получат денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч — за второе, 100 тысяч — за третье. На эти цели выделят 40,3 миллиона рублей из бюджета столицы», - говорится в сообщении.

Из-за распространения коронавируса и введения режима самоизоляции торжественная церемония награждения проводиться не будет.