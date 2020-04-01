РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. Медицинскими масками в Подольске в первую очередь будут оснащаться работники здравоохранения и сферы ЖКХ, а также полицейские и водители общественного транспорта, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В адрес администрации поступает много вопросов об отсутствии в аптечной сети округа медицинских масок. Они необходимы заболевшим или имевшим контакт с инфицированными. И, конечно, работникам, которые в ежедневном режиме задействованы в организации жизнеобеспечения округа. При минимальном и максимальном расчете потребности, медикам округа требуется от 2,5 до 10 тысяч масок в день, работникам служб ЖКХ – от 4,1 до 16,4 тысячи масок, правоохранительных органов – от 1,9 до 7,7 тысячи масок, общественного транспорта, включая такси – от 600 до 1,5 тысячи масок в день.

«Учитывая, что производственные мощности ООО «Комфорт+» составляют пока 8 тысяч масок в день, нам даже для закрытия первоочередных потребностей выпускаемого объема катастрофически недостаточно. Поэтому оперативная задача – обеспечить защитными средствами работников, названных мной выше предприятий и служб. От них сегодня во многом зависит, насколько успешно мы сможем преодолеть ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Еще раз хочу напомнить всем, кто не связан трудовой деятельностью на непрерывном производстве и предприятиях жизнеобеспечения: вас настоятельно просят побыть дома», – сказал глава округа Николай Пестов.

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1 АПРЕЛЯ

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