РИАМО - 1 апр. Количество выздоровевших от коронавируса в столице достигло 115 человек, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Количество выздоровевших людей в Москве быстро увеличивается. За прошедшие сутки еще 45 человек с подтвержденным ранее диагнозом «коронавирус», полностью выздоровели и выписались из больницы», — отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что сегодняшний день в столице насчитывается уже 115 выздоровевших граждан. Все они выписались из стационаров и находятся в хорошем состоянии.

Общее число больных Covid-19 в России на данный момент составляет 2337 человек, в столице — 1613 заразившихся. В Москве все жители обязаны самоизолироваться дома для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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1 АПРЕЛЯ

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.