РИАМО - 1 апр. В московской больнице в Коммунарке на данный момент находятся свыше 300 пациентов, у 153 из них диагностирован коронавирус, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

«Состоит на лечении 306 (человек - ред). Из них: с диагнозом пневмония — 209, Covid-подтвержденных — 153», - написал Проценко на своей странице в Facebook.

По его словам, на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся семь человек, четверо из них с подтвержденным коронавирусом.

Всего за минувшие сутки выписали 35 человек, новых пациентов поступило 26 человек, добавил он.

Накануне у Проценко диагностировали Covid-19. На своей странице в Facebook он сообщил, что чувствует себя хорошо, изолировался в своем кабинете и продолжает дистанционно работать.

Всего в Москве зафиксировали 1613 случаев заражения коронавирусом.

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1 АПРЕЛЯ

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.