РИАМО - 1 апр. Старт сезона работы летних кафе переносится в Москве с 1 апреля на 15 июня из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, монтировать летние веранды разрешается не ранее 1 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В рамках режима повышенной готовности общедоступные рестораны и другие предприятия общественного питания закрыты до 5 апреля 2020 года, кроме доставки и работы на вынос. Открывать общепит после этой даты или продлевать ограничения – будем решать в зависимости от складывающейся ситуации по коронавирусу», – написал Собянин в своем блоге.

По его словам, даже если ситуация позволит и какие-то рестораны и кафе смогут возобновить работу, увеличивать количество посадочных мест в ближайшие месяцы не стоит.

Общее число инфицированных коронавирусом в России на данный момент составляет 2337 человек. В столице 1613 заразившихся. В Москве действует режим повышенной готовности, все жители обязаны самоизолироваться дома.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.