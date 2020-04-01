РИАМО - 1 апр. «Парки Электростали» и «Управление по конкурентной политике и координации закупок» неправомерно отказали предпринимателю в участии в электронном аукционе, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Предприниматель обратился с жалобой в областное УФАС о том, что его не допустили к торгам на выполнение комплекса работ по содержанию территории городского парка «Авангард» городского округа Электросталь в 2020 году.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной», — отмечается в материале.

УФАС выдало учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.